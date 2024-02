Pai de PM que morreu em SP atua na Polícia Civil do DF

O soldado Samuel Wesley Cosmo — da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar da Polícia Militar (Rota) —, que morreu enquanto realiza patrulhamento na Baixada Santista, litoral de São Paulo, na última sexta-feira (2/2), era filho do agente da Polícia Civil do DF, Antônio Marcos Cosmo. Antônio é lotado na Divisão de Repressão a Sequestros da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DRS – Corpatri/PCDF).

Em nota publicada no sábado (3/2), a Polícia Civil do Distrito Federal lamentou a perda de Samuel e prestou condolências ao policial Antônio Marcos. “Com pesar, informamos o falecimento de Samuel Wesley Cosmo, policial militar do Estado de São Paulo e filho do agente de polícia Antônio Marcos Cosmo, lotado na DRS – Corpatri/PCDF. Samuel integrava a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. Desejamos força aos familiares e amigos”, escreveu o perfil oficial da corporação.

Assassinato trágico

Um vídeo gravado pela câmera corporal acoplada na farda do soldado mostrou o exato momento do em que Samuel é alvejado. Nas imagens, é possível observar o soldado andando por uma viela ao lado de outros dois policiais. Eles vão até o fim de um corredor, quando o soldado volta e dá de frente com o atirador e recebe o disparo. Ele não resistiu ao disparo e morreu no hospital.

Na madrugada de sábado (3/2), outros dois homens morreram durante troca de tiros com agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar da Polícia Militar (Rota), que realizavam patrulhamento na baixada santista. Os casos aconteceram separadamente, um em Santos e outro em São Vicente. Ambas as ações ocorreram após deflagração da Operação Escudo, que investiga os responsáveis pela morte do soldado da rota Samuel Wesley Cosmo — que foi atingido em patrulhamento na sexta-feira (2/2).

No X (antigo Twitter), o secretário da Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, confirmou as ocorrências e disse que os suspeitos foram neutralizados pelas equipes da Rota. "Seguimos em operações", acrescentou.