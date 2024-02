Ex-marido mandou matar galerista após mudança no testamento, diz polícia

Daniel Garcia Carrera, ex-marido de Brent Sikkema, teria mandado matar o galerista após deixar de ser beneficiário do testamento dele. Por e-mail, Daniel disse para Brent que queria US$ 6 milhões por ter sido casado com o galerista. Brent foi encontrado morto em casa no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 15 de janeiro. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

O cubano Alejandro Triana Prevez, de 30 anos,que foi preso acusado pela morte do galerista norte-americano Brent Sikkema, disse à polícia que agiu a mando do ex-marido da vítima. Prevez confessou o crime e apontou o ex-marido de Brent como mandante, que prometeu pagar US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) ao cubano pela morte do galerista.

“Daniel soube da vida do Alejandro, que era uma vida de dificuldades e se aproveitou disso. Já veio falando que estava separado, que estava em processo de litígio com o Brent, e o Alejandro foi envolvido naquela história. E foi proposto para ele esse homicídio”, disse Gregório Andrade, advogado de Alejandro, em entrevista ao Fantástico.



Na versão do suspeito, Daniel teria enviado uma cópia da chave do sobrado em que Brent morava no Jardim Botânico, por meio de uma empresa de logística. Assim, ele conseguiu entrar na casa do galerista sem resistência.

A princípio, o caso era tratado como latrocínio — roubo com morte —, mas agora Alejandro deve passar a responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva de Daniel.