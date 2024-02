Mulher tem roupas íntimas furtadas e flagra homem que cheirava calcinhas

Um homem de 57 anos foi preso, no sábado (10/2), por suspeita de furtar roupas íntimas em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. A mulher, dona da casa que teve os itens furtados, instalou câmeras de segurança para tentar flagrar o criminoso, que cometia os furtos pulando o muro da residência. Segundo testemunhas, além de furtar as peças, o homem se mastubava na rua. Ele chegou a ser preso em janeiro, mas foi solto.

"Ele cheira as calcinhas e na rua ficou olhando para uma moça se masturbando. Ele é preso, mas é solto e continua agindo", relatou ao g1 uma mulher que não quis ter a identidade divulgada.

O homem foi conduzido pela Polícia Militar até a Delegacia de Plantão em Granja, cidade próxima de Jijoca de Jericoacoara, No local, foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência e ele foi liberado em seguida. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará afirmou que a Polícia Civil investiga o caso.