Carnaval 2024: campeã de São Paulo será anunciada hoje; entenda critérios

A apuração dos votos do carnaval de São Paulo será nesta terça-feira (13/2) a partir das 16h no Sambódromo do Anhembi. As 14 escolas de samba do Grupo Especial desfilaram na sexta (9/2) e sábado (10/2).

São nove quesitos avaliados: Evolução, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Samba-Enredo, Bateria, Alegoria, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia.

Ao todo, são 45 jurados, cinco para cada categoria. Todas as escolas começam o desfile com 10 pontos e vão perdendo décimos caso não cumpram os critérios.

Dentre as notas dos cinco jurados de cada categoria, a menor sempre é descartada. As outras quatro são somadas. Os critérios de desempate deste ano serão as notas descartadas e o quesito "harmonia".

Ao fim, as duas escolas que tiveram as menores pontuações serão rebaixadas para o Grupo de Acesso I em 2025. Já no Grupo de Acesso 1, a campeã e a vice-campeã ascenderão ao Grupo Especial.

O evento será fechado para o público e só será acompanhado por diretores das escolas, convidados e jornalistas.

O desfile das Campeãs será no sábado (17/2) e contará com as seis escolas mais bem pontuadas.

A ordem de leitura das notas foi determinada por sorteio. Os quesitos seguirão a seguinte sequência:

1º – Evolução

2º – Comissão de Frente

3º – Fantasia

4º – Enredo

5º – Samba-enredo

6º – Bateria

7º – Alegoria

8º – Mestre-sala e porta-bandeira

9º – Harmonia

As escolas do Grupo Especial de 2024

Camisa Verde e Branco



Barroca Zona Sul



Dragões da Real



Independente



Acadêmicos do Tatuapé



Mancha Verde



Rosas de Ouro

Vai-Vai

Tom Maior

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Águia de Ouro

Império de Casa Verde

Acadêmicos do Tucuruvi

Campeãs

Em 2023, a campeã do carnaval de São Paulo foi a Mocidade Alegre, que é a terceira escola paulistana com mais títulos, 10 no total. Já a Vai-Vai foi a que ganhou mais vezes, com 15 títulos. Na terceira colocação está a Nenê de Vila Matilde, que foi campeã 11 vezes.