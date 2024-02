Mocidade Alegre: conheça o enredo e o samba da escola campeã de SP

A Mocidade Alegre, escola do bairro do Limão, tornou-se bicampeã do carnaval de São Paulo, nesta terça-feira (13/2). Com o samba-enredo Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País, a escola conquistou o público e os jurados e garantiu a 12ª taça de vencedora — atrás apenas da Vai-Vai, com 15.

A escola homenageou o poeta paulista Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo no Brasil. Ao longo do desfile, a escola campeã de SP mostrou as viagens que o escritor fez pelo Brasil, percorrendo norte, sudeste e nordeste, para conhecer e registrar a cultura popular brasileira.

O ator Pascoal da Conceição interpretou Mário de Andrade na comissão de frente da Mocidade.









O samba-enredo da Mocidade Alegre foi composto pelos artistas Biro Biro, Turko, Gui Cruz, Rafa Do Cavaco, Minuetto, João Osasco, Imperial, Maradona, Portuga, Fábio Souza, Daniel Katar e Vitor Gabriel. A interpretação no Sambódromo do Anhembi ficou por conta de Igor Sorriso.

A letra registra o começo da jornada do poeta, passando por Minas Gerais, onde estudou a arte barroca. Confira:

Sou dessa terra Filho da garoa fina

Onde a dura poesia, me fez arlequim

Retalho de um delírio insano, Sagrado e profano, por tantos brasis

Trilhando caminhos de crença e paz

Dourado é teu chão… oh Minas Gerais!

Eu vi no traço genial

A arte barroca, um dom divinal

Jangadeiro ê… no banzeiro

No balanço navego teu rio-mar

Pra conhecer o teu sabor Marajó

Tem batuque na gira do carimbó

Baque virado, marimba na congada

Noite enluarada, no maracatu da Casa Real

Fechei o corpo no catimbó

No frevo, saudade só

Me embriaguei de carnaval

Oh Brasiléia Desvairada

Onde a poesia fez morada

De cada lembrança, escrevo a história

Batizada no samba de Pirapora

O tambor me chamou, pra firmar no terreiro

Em cada verso, sentimento verdadeiro

Bordei um país de felicidade

Na voz da minha Mocidade