Sem apocalipse, Ivete Sangalo desce do trio e faz festa com povo em Salvador

A cantora Ivete Sangalo fez a festa do público no circuito Omar, em Salvador, neste domingo (13/2). A musa do carnaval baiano decidiu descer do trio elétrico que comandava e pular o carnaval com os foliões, na pipoca mesmo.



Ao voltar para o trio, Ivete celebrou: "Eu precisava desse abraço".

EU TO PASSANDO MAL! A Ivete Sangalo desceu pro meio do povo na sua pipoca ????????????????????



Carnaval turbulento

A festa de Ivete com o povo nesta terça ocorre depois de alguns tropeços no carnaval da cantora neste ano em Salvador. Ainda no sábado (10/2), Ivete protagonizou uma troca de farpas com a Baby do Brasil, quando a religiosa afirmou — em cima do trio: “Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos, procure o Senhor enquanto é possível”. E Ivete respondeu: "Não tem apocalipse que resista ao Macetando".

Já nesta segunda-feira (13/2), o trio de Ivete teve uma explosão de gás carbônico e minutos depois, por excesso de peso, o veiculo pendulou para a direita e teve de ser evacuado.