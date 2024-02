Avanço do mar engole quase 20 metros de praia de nudismo na Paraíba

De acordo com o Science of The Total Environment, de 1985 a 2022, o mar avançou em média 50cm por ano no local - (crédito: Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A praia de Tambaba, no município de Conde, Paraíba, conhecida como pioneira na prática do naturismo (ou nudismo) no Nordeste, já perdeu quase 20 metros da faixa de areia para o oceano. De acordo com o Science of The Total Environment, de 1985 a 2022, o mar avançou em média 50cm por ano no local, o que significa que, em alguns pontos, 18,5m da praia já foram tomados pela água.

De acordo com a pesquisa, além da erosão, uma possível elevação do nível do mar pode trazer consequências “profundas para as comunidades costeiras, ecossistemas marinhos e infraestruturas”. A pesquisa relacionou a perda da faixa de areia em Tambaba à erosão e ao avanço do mar, com o aumento do seu nível.

Projeções indicam que o município de Conde pode perder 12% de sua área total se o mar for elevado em 10m. O fato seria provocado pelo derretimento de calotas polares causado pelo aquecimento global.

O aumento erosivo à intensificação da ocupação costeira, devido à urbanização, à industrialização e ao turismo também é apontado como causador. Além de Tambaba, as praias de Jacumã, Coqueirinho, Carapibus, Amor e Arapuca também sofrem com o avanço das ondas.