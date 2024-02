Praia de Ipanema é eleita a 2ª melhor do mundo; veja o top 10

O Rio de Janeiro continua lindo, sim. Um ranking realizado pelo guia de viagens Lonely Planet, divulgado dia 30 de janeiro, colocou a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, como a segunda da lista de melhores praias do mundo. O ranking mostra as 100 melhores praias do planeta, e estará disponível no livro Best Beaches in The World.



O Correio separou o top 10 da lista que é formada por praias australiana, tailandesa e, é claro, brasileira:



The Pass, Byron Bay, Nova Gales do Sul, Austrália: A praia australiana é o primeiro lugar pela areia creme rosada e fofa, se tornando "um paraíso para surfistas". O paraíso é localizado a leste da Austrália continental, Cape Byron. Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil: A paisagem encantou os editores por oferecer "alguns pores do sol surpreendentes", atraindo turistas e também moradores. A praia se estende por 3km e é numerada como marcadores diferentes para a área, por exemplo, o posto 9, é o ponto de encontro do público LGBTQIAPN+. Ao Maya, Ko Phi-Phi, Krabi, Tailândia: Finalizando o top 3, com apenas 15 metros de largura e 250 metros de comprimento, a praia se esconde por falésias calcárias, mas se destaca pelas águas azul-turquesa, areia branca e fina que foi cenário para o filme A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio. Depois da fama do filme, o local passou a atrair cerca de 6 mil turistas por dia. Ilha Mnemba, Zanzibar, Tanzânia: Local que chamou a atenção pela areia branca e tranquilidade. A praia se torna acessível para hóspedes do resort AndBeyond, que é capaz de acomodar apenas 23 pessoas. De acordo com o site, o lugar é próprio para desfrutar de bons mergulhos. Sarakiniko, Milos Cíclades, Grécia: Localizada no meio das rochas vulcânicas, as vistas impressionam o trecho azul do Mar Egeu. É considerada uma das praias mais queridas da Grécia, garantindo beleza ao pôr do sol. O site faz a indicação de visitar em setembro ou outubro por estar com visita mais tranquila. Chesterman Beach, Tofino, Ilha de Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá: O site recomenda a praia para a prática de caiaque, stand-up e observar animais marinhos. Uma praia própria para relaxar em um ambiente coberto por névoa suave. Há ainda turistas que enquanto observam baleias, praticam ioga ao ar livre. Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Colômbia: Rodeada por florestas tropicais, areias douradas e coqueiros, a praia se destaca pela beleza, sendo fundo de fotos perfeitas. Ela está localizada em um parque nacional que se estende ao longo da costa desde Taganga, perto de Santa Marta. Anse Source d'Argent, La Digue, Seicheles: Com águas azul-esverdeadas, areias brancas e coqueiros que parecem ser de mentira, é considerada como a “praia dos sonhos”. Para chegar até ela, basta enfrentar uma aventura de balsa, passeio de bicicleta e outras maneiras. Playa Balandra, La Paz BCS, México: Praia de águas rasas e azuis profundas, é voltada para prática de atividades como caiaques, pranchas e é considerada um lugar perfeito para crianças. Além de contar com área protegida cercada por montanhas áridas cobertas de cactos, fazendo parte da baía azul de Balandra, tem águas cristalinas e areias brancas. Punta Paloma, Tarifa, Cádiz, Espanha: Completando o top 10, a praia espanhola tem areias macias, águas cristalinas e dunas esculpidas, sendo uma das praias mais sedutoras da Espanha. Pela cor azul, se torna um local perfeito para nadar.