Do moderno ao rústico, decoração metalizada é sucesso no lar!

Um elemento pensado para a versatilidade. Assim é o metal, uma alternativa que pode ser moderna e elegante para o ambiente residencial. De fácil limpeza e manutenção, suas características também permitem uma maior durabilidade dentro dos cômodos em que estão inseridos. Hoje, incorporá-lo na decoração é sinônimo de sucesso.

Entretanto, apesar do toque de beleza que o metal traz ao lar, é necessário identificar o melhor local em que cada item pode ser inserido. Na 37ª edição da maior feira brasileira de móveis de alta decoração da América Latina, a Abimad, a Bel Metais trouxe uma coleção diversificada sobre esse elemento.

De acordo com Thiago Bertochi, designer de interiores e um dos proprietários da empresa catarinense, o metal, em comparação com outras matérias-primas, pode ser reutilizado ao longo dos anos. "Podemos inserir o metal por toda a casa, desde peças minimalistas até as clássicas, que conseguem conversar entre si. Dependendo da escolha do produto, os benefícios são imensos", detalha.

Há várias formas de incorporar o metal na decoração: nos detalhes ou nos clássicos (foto: Fotos: Bel Metais)

Em mesas laterais ou de jantar, em poltronas e cadeiras. Várias são as formas em que a matéria-prima pode ser vista no lar. Para Thiago, nos projetos interiores, o metal continua um dos elementos mais requisitados. "A harmonia e o vislumbre que os móveis metais apresentam, tanto em acabamento quanto em ambiente acolhedor, são únicos. Ele pode durar por muito tempo", explica o designer.

Para este ano, a Bel Metais trouxe como carro-chefe a mesa Diamond Stone, uma peça que transcende a funcionalidade. Design de Thiago Bertochi, o item é inspirado na delicadeza de um diamante lapidado. E propõe as cadeiras ao redor também compostas por metal.

Universo da decoração

Segundo o arquiteto Diego Aquino, seja em detalhes, como bandejas, seja em acabamentos mais complexos, como escadas, prateleiras e grande parte do mobiliário, o metal é um estilo pessoal. Para ele, é um elemento capaz de agregar valor ao ambiente.

"Atualmente, o metal tem sido amplamente utilizado na criação de móveis, como banquetas, sapateiras e adegas. Além disso, é frequentemente empregado em armários para conferir sofisticação e leveza, pois o metal é um material leve", acrescenta.

Mesas laterais e de centro também são uma ótima alternativa (foto: Bel Metais)

Os cuidados em relação à matéria-prima são simples, como descreve o especialista. Se estiver exposto ao sol, é importante aplicar uma camada protetora de pintura. Ademais, uma limpeza regular com um pano úmido, geralmente, é suficiente para garantir a higienização dos móveis.

Hoje, metais com acabamento matte, de característica fosca, têm sido muito utilizados, bem como o gold e rose, que continuam em alta no universo da decoração. "O claro e o preto também permanecem para aqueles que gostam de algo mais masculino", finaliza Diego.