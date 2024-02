Dengue: existe tipo de sangue preferido pelo Aedes Aegypti?

“Meu sangue é doce", "sou muito picado”, muita gente fala ou pelo menos já escutou alguém falar assim. Há quem se questione se o tipo sanguíneo interfere na hora de ser picado. De acordo com o especialista Marcos Takashi Obara, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (UnB), isso é um mito.

“O tipo sanguíneo não tem influência na infecção por dengue. Mosquitos Aedes aegypti necessitam de qualquer tipo de sangue para o amadurecimento dos ovos. Dessa forma, se alimentam em qualquer fonte e não tem nenhuma preferência por um tipo de sangue específico”, comenta o professor.

“Independente do tipo sanguíneo, o mosquito é atraído por gás carbônico, ácido lático, temperatura corporal. É isso que vai modular a atração de uma fêmea de Aedes Aegypti para o corpo.”

“Ele pode ser atraído para todos de forma igual, as diferenças são de pessoas que têm maior sudorese, ou menos e atrair um pouco mais o mosquito”, acrescenta o professor.

O Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika e o pernilongo comum (Culex) estão entre as principais pragas urbanas no Brasil e no mundo.

Os horários mais ativos do mosquito transmissor da dengue são no início da manhã e no fim da tarde, quando há maior umidade do ar. Como não consegue alçar voos altos, o Aedes aegypti tende a atacar áreas baixas do corpo, como as pernas.

A dengue é uma doença grave, mas pode ser evitada com medidas simples de prevenção. A principal forma de combate ao mosquito é eliminar os criadouros de larvas. “Quanto ao cuidado, é importante manter livre o quintal e dentro de casas dos criadouros de larvas e usar constantemente repelente durante o período de epidemia”, conclui.