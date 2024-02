Dezessete presos fogem de penitenciária no Piauí

Dezessete presos fugiram da Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez, em Bom Jesus, 608 km ao Sul de Teresina, no Piauí. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19/2). A secretaria afirmou que as forças de segurança do estado estão em diligências para a recaptura dos foragidos.

Atualmente a Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez tem capacidade para 76 detentos e abriga, atualmente, 188 presos. A unidade é de média segurança e mantém presos de regime fechado.

Para colaborar com as investigações, a secretaria disponibilizou o telefone 86 99488-8133, da Administração Penitenciária, ou o 190 da PM estão disponíveis para denúncias.

Os foragidos foram identificados como:

Rafael Do Nascimento Silva.

Augusto Ivan Ferreira Abade;

Rosivaldo Florentino;

Celio Moreira Da Silva;

Valter Pereira De Santana Junior;

Sabino Rodrigues De Souza Neto;

Ruan Pinheiro Da Guia;

Jociel Da Silva;

Anderson Da Costa;

Mikael Marques Da Silva;

Matheus Alves Barreto;

Joao Marcos Pereira;

Jacson De Sousa Laranjeira;

Willian Gama De Souza;

Givanilton Alves Rodrigues;

Edgar Pereira Dos Reis;

Raendew Da Silva Rodrigues Soares;

Em Minas Gerais

Dois detentos fugiram do Presídio de Teófilo Otoni na sexta-feira (16/2). Igor dos Santos Otoni, de 24 anos, e Hélio Júnio Costa Vieira, de 41 anos, fugiram enquanto aguardavam atendimento jurídico.

A Sejusp de MG disse que qualquer cidadão pode fornecer informações sobre os foragidos por meio do Disque Denúncia 181.