Tempestade tropical Akará se forma na costa sul do Brasil

A Marinha do Brasil classificou um ciclone subtropical como tempestade tropical Akará, fenômeno considerado raro na costa brasileira. O fenômeno se formou devido às condições climáticas durante o fim do domingo (18/2) e as primeiras horas desta segunda-feira (19/2). É apenas a terceira vez que o fenômeno se forma no Brasil, os outros ocorreram em 2004 e 2019.

O fenômeno ocorre pelo aprofundamento de centro de baixa pressão que antes passou pelos estágios de depressão subtropical e depressão tropical. A tempestade está se movendo com direção sudoeste, produzindo ventos máximos na faixa de 64 km/h a 74 km/h, no setor sudoeste do ciclone. Há aviso para mar grosso com ondas de 3 a 4 metros de altura em alto mar, afetando a área oceânica entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro.

Entretanto, não há alerta de tempestade para as áreas costeiras do Brasil. A meteorologia indica que a trajetória de Akará permanece em mar aberto, ou seja, na área oceânica. A Marinha do Brasil prevê que Akará deva atuar sobre as águas do Atlântico Sul pelo menos até a manhã da terça-feira (20/2).

Akará é um nome de origem Tupi inspirado em uma espécie de peixe de águas doces. São raros neste século os episódios de tempestades tropicais na costa do Brasil.

A tempestade foi ganhando intensidade ao longo do fim de semana, de acordo com o Climatempo. Na quinta-feira (15/2), um ciclone ou depressão subtropical foi identificado na costa do Rio de Janeiro, na altura de Arraial do Cabo, no sábado (17/2) o sistema começa a se deslocar para o Sul, em direção à costa de São Paulo.

No domingo (18/2), o fenômeno ganhou força e durante a noite foi classificado pela Marinha como tempestade tropical e recebeu o nome de Akará. Na segunda-feira (20/2), a tempestade foi vista em alto-mar na Costa de Santa Catarina.