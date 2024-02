Volta às aulas: ministros lançam campanha contra dengue nas escolas

MS Mayara Souto

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro da Educação, Camilo Santana, no evento "Brasil unido contra a dengue: combate ao mosquito nas escolas" - (crédito: Mayara Souto/CB/DA.Press)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro da Educação, Camilo Santana, participam do evento "Brasil unido contra a dengue: combate ao mosquito nas escolas", na manhã desta quarta-feira (21/2). O ato acontece na Escola Classe Juscelino Kubitscheck, no Sol Nascente, Distrito Federal. Com 38 mortes, o DF é a unidade da Federação com mais vítimas da doença no país.

A ação interministerial marca, também, a retomada do Programa Saúde na Escola (PSE) — que foi reinstaurado no último ano pelo governo federal. Ao todo, serão 20 semanas de atividades na comunidade escolar, que envolverão 102 mil instituições públicas de ensino e 25 milhões de estudantes. O ministério espera sensibilizar estados e municípios para aderirem à campanha contra a dengue também nas escolas privadas.



“Vamos reforçar essas ações que estamos fazendo juntos. A dengue preocupa muito, é uma doença que nos afeta há 40 anos. Com os problemas da nossa cidade, limpeza urbana, saneamento, isso é sempre motivo de preocupação. Este ano também temos vários sorotipos circulando. As causas são conhecidas, mas o que precisamos fazer é mostrar que nós somos capazes de enfrentar esse desafio e vencer com essa grande mobilização nacional”, declarou Nísia Trindade.

“O ambiente da escola tem que ser seguro em todos os aspectos, inclusive na saúde. Só enfrentamos dificuldades na área da saúde e da educação quando nos unimos. O que está em jogo é a vida das pessoas”, acrescentou Camilo Santana.

