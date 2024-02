Mulher salva de enxurrada por jovem no RJ: "Meu anjo"

O jovem Marcos Vinícius, de 20 anos, reencontrou, nesta quinta-feira (22/2), a mãe e os dois filhos que salvou em uma enxurrada na noite da quarta-feira (21/2). Dentro de um ônibus, ele observou Berlandia Mendes, a mãe, e duas filhas, Brenda e Beatriz, em um carro que boiava na enxurrada durante as fortes chuvas em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele pediu para o motorista abrir a porta e puxou a família para dentro do ônibus, salvando as suas vidas.



Por meio do perfil oficial de Marcos, ele mostrou o reencontro com uma foto com Berlandia. “Um reencontro que enche meu peito de emoção, estou muito grato de ter a oportunidade de rever essa família com saúde e segura”, escreveu.



Por meio de vídeo, o jovem também registrou o encontro, na qual Berlandia fala sobre a atitude de Marcos. “Esse aqui é o meu anjo, salvou a minha vida, Deus enviou ele para salvar minha vida e das minhas filhas”, disse.



O marido de Berlandia também comenta. “Ganhei mais um filhão, suas irmãs precisam de você sempre”, brinca.

Com o forte temporal, uma pessoa morreu depois da casa desabar em Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro. Mais duas mortes foram registradas em Japeri, na Baixada Fluminense.

