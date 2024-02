Morre o sociólogo Luiz Werneck Vianna, professor e militante contra a ditadura

O cientista social Luiz Werneck Vianna morreu, nesta quarta-feira (21/2), no Rio de Janeiro, aos 86 anos. Conhecido pela autoria da obra Liberalismo e Sindicato no Brasil, Vianna atuou em várias instituições universitárias pelo país. O último trabalho era como professor do Departamento de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Werneck Vianna nasceu em 1938 no Rio de Janeiro e foi criado no bairro de Ipanema, na zona sul. No ano de 1958, ingressou na faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), concluindo o curso em 1962. Também graduou-se em ciências sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1967.

No início da década de 1960, entrou para o Partido Comunista Brasileiro (PCB), sendo perseguindo pela ditadura militar (1964-1985) a partir de 1968, quando cursava mestrado no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ).

Werneck Vianna foi exilado para o Chile, retornando em 1971, quando foi detido e ficou seis meses encarcerado. Depois que deixou a prisão, atuou como advogado de presos políticos.

Em São Paulo, foi acolhido por Carlos Estevão, Fernando Henrique Cardoso e Francisco Weffort. Ao lado de FHC, trabalhou no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e também foi orientado por Weffort durante o doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo (USP).

Werneck Vianna colaborou na formulação do programa político do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 1974 e, no ano seguinte, fugindo da repressão ao Partido Comunista do Brasil na capital paulista, retornou ao Rio. Ele ficou escondido na casa do dramaturgo Paulo Pontes, companheiro da época de CPC, onde escreveu a tese Liberalismo e Sindicato no Brasil.

Principais Obras:

Liberalismo e Sindicato no Brasil (1976);

A Revolução Passiva - iberismo e americanismo no Brasil (1997);

A Judicialização da Política e das Relações Sociais (1998);

A Democracia e os três poderes no Brasil (2002);

A Modernização e o Moderno (2012); entre outros.

Prêmios



Sergio Buarque de Holanda, em 1997

Florestan Fernandes, da Sociedade Brasileira de Sociologia (2012)

Prêmio ANPOCS de Excelência Acadêmica Antonio Flavio Pierucci em Sociologia, da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) (2014)

*Com informações da Agência Estado