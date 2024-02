Onça símbolo do Pantanal é flagrada atacando jacaré

Um casal de viajantes espanhóis flagrou uma onça atacando um jacaré no Parque Estadual Encontro das Águas, em Porto Jofre, no estado de Mato Grosso. Por si só o registro já é impressionante, mas o vídeo é particularmente especial porque o predador foi identificado com o apelido de Ousado. Essa onça-pintada macho se destacou nos incêndios do Pantanal em 2020, pois teve as patas queimadas e recebeu um tratamento inovador à base de células-tronco.

O registro foi gravado por Imma Canyada e José Garcia em outubro do ano passado e compartilhado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) nesta quinta-feira (22/2). "As imagens indicam que o Ousado está com condições corpóreas ótimas e a coleira de monitoramento não atrapalha em atividades diárias, como essa caçada", explicou o órgão ambiental.

No perfil de Imma Canyada no Instagram, o vídeo da onça devorando o jacaré já conta mais de 10 milhões de visualizações. O casal espanhol viaja pelo mundo e descreveu a caçada como uma "experiência espetacular".

Veja o vídeo:





Ousado foi resgatado em 11 de setembro de 2020, com queimaduras de terceiro grau nas patas devido ao incêndio que atingiu o Pantanal. O felino recebeu um tratamento no Instituto Nex, em Corumbá de Goiás. A recuperação foi satisfatória e pouco mais de um mês depois, ele foi solto na natureza.

Pesquisadores instalaram um colar de monitoramento na onça. O aparato foi programado para coletar dados a cada uma hora por 400 dias e, depois do prazo estabelecido, cair automaticamente.

Segundo o ICMBio, o equipamento não funciona mais devido ao esgotamento da bateria. A remoção vem sendo planejada desde o ano passado pelo ICMBio e pelas organizações Panthera Brasil e Ampara Silvestre.

"Nada nos alegra mais do que ver um animal reabilitado, que voltou para a natureza e está 100% reintegrado ao seu habitat natural, desempenhando seus comportamentos naturais e exercendo o seu papel no equilíbrio ecológico. Ousado foi resgatado durante os piores momentos das queimadas de 2020 e depois de 36 dias de muita reabilitação e cuidados, em parceria com diversas instituições, voltou para casa", pontuou a Ampara Silvestre.