Polícia prende três suspeitos de ajudar detentos após fuga do presídio de Mossoró

A Polícia Federal (PF) prendeu três suspeitos de terem ajudado os dois detentos que escaparam do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN). Um homem foi detido na quarta-feira (21/2), enquanto chegava em casa, na região de Quixabeirinha, e outros dois suspeitos foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (22), com armas ilegais e porções de drogas.

100 agentes da Força Nacional chegaram à cidade de Mossoró, nesta quinta-feira, para auxiliar nas buscas e recaptura. Os fugitivos, identificados como Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, escaparam do presídio de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Eles estavam presos desde setembro de 2023, por ligação com a facção criminosa Comando Vermelho

Os investigadores dizem ter fortes indícios de ajuda externa aos foragidos, inclusive com transporte.