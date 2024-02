Mossoró: polícia passou na rua quando fugitivo estava na varanda de refém

As buscas pelos dois fugitivos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entraram, nesta sexta-feira (23/2), no décimo dia. A caçada conta com mais de 600 profissionais de segurança, que descobriram que, no terceiro dia após a fuga, uma viatura policial passou a poucos metros de onde estavam os fugitivos.

O escape aconteceu em 14 de fevereiro e é a primeira da história do sistema prisional federal brasileiro. Na noite do dia 16, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça renderam um morador e invadiram sua casa.

Ao portal de notícias G1, o morador contou que, enquanto os criminosos estavam em sua residência, uma viatura de polícia passou pela rua. O dono da casa contou, inclusive, que, nesse exato momento, um dos fugitivos estava deitado na varanda da casa, onde fica a TV, que assistiam para saber notícias da fuga.

Quando o carro se aproximou, os policiais abordaram um motorista que passava por ali com um grupo de moradores da região.

Pouco tempo após a passagem dos policiais, os dois criminosos fugiram e mandaram o morador e a esposa se trancarem dentro de casa. Com medo, o morador obedeceu à ordem e só saiu de casa para acionar a polícia cerca de duas horas depois.

Ao jornal, o morador disse que, além de assistir ao noticiário, os fugitivos jantaram, fizeram ligações, roubaram comida e celulares e estavam armados com pedaços de madeira.

Buscas

A Polícia Federal (PF) prendeu três suspeitos de terem ajudado os dois fugitivos do presídio de Mossoró. De acordo com a investigação, dois deles foram presos em flagrante, com armas e drogas. Na ação, os policiais também apreenderam um carro, que ainda será periciado.