Balão é "abatido" no Aeroporto do Galeão; ao menos um voo foi atrasado

Um balão foi "abatido" antes de cair em uma das pistas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, no Rio de Janeiro. Na manhã deste domingo (25/2), o artefato causou problemas no local, deixando ao menos um voo atrasado.

Uma equipe com um caminhão-pipa se mobilizou para impedir que o balão chegasse ao solo em chamas e provocasse um incêncio nos canteiros. As informações são do G1.

Enquanto o artefato descia, brigadistas esperaram atingir uma certa altura para disparar um jato d'água. O objeto pousou na pista já molhado.



Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime, previsto pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. O ato pode provocar incêndios nas florestas e em demais formas de vegetação, áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano.

O crime prevê detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.