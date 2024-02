Um apartamento localizado no bairro Botafogo, em Campinas, foi atingido por um incêndio na noite de sábado (24/2) e o caso ainda está sendo investigado após a perícia encontrar várias armas e outros tipos de armamentos dentro da residência.

Durante o incêndio, que ocorreu depois de barulhos de explosão, moradores tiveram que ser resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros. 37 pessoas sofreram ferimentos leves, destas 11 precisaram ser resgatadas por meio de rapel na lateral do prédio.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha iniciado por causa das munições encontradas. Ao todo, a Polícia Civil apreendeu 111 armas, 25 embalagens contendo pólvora, 39 embalagens com espoletas, 15 carregadores de munição e duas granadas no local.

Um inquérito policial foi instaurado pela 1º Delegacia de Polícia para investigar as causas do acidente e entender como tudo ocorreu.

Em nota, a Secretaria de Segurança Publica de São Paulo (SSP-SP) confirmou que as armas foram apreendidas e que Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar foram acionadas devido ao risco de explosão e retiraram duas granadas do apartamento para detonação em local adequado.

A SSP-SP confirmou ainda que o proprietário do imóvel, que tem 69 anos, ainda não foi localizado e está sendo procurado para prestar esclarecimentos.

Veja a íntegra da nota da SSP-SP

A Polícia Civil investiga o caso por meio de inquérito policial instaurado pelo 1ºDP de Campinas. Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender a um incêndio, ocorrido em um prédio no bairro Botafogo. O condomínio foi evacuado e cerca de 37 vítimas sofreram ferimentos leves, sendo atendidas pelo SAMU no local. Em um dos apartamentos atingido pelas chamas foram apreendidas 111 armas, 25 embalagens contendo pólvora, 39 embalagens com espoletas, 15 carregadores de munição. Equipes do Gate, da Polícia Militar, foram acionadas devido ao risco de explosão e retiraram duas granadas do apartamento para detonação em local adequado.



O proprietário do imóvel, um homem de 69 anos, não foi localizado e está sendo procurado para prestar esclarecimentos. Exames periciais foram solicitados no local e todas as diligências cabíveis para esclarecer o ocorrido prosseguem pela unidade policial.



Veja a íntegra da nota da Defesa Civil de Campinas

"Por volta das 21h de 24 de fevereiro de 2024, um incêndio de grandes proporções e causas desconhecidas atingiu um apartamento. Segundo informações, pela Rua Hércules Florence, 170, bairro Botafogo, ocorreu um incêndio, acompanhado de explosões, em um apartamento no primeiro andar, outros 04 (quatro) apartamentos foram atingidos com o impacto, o elevador foi danificado e o fornecimento de energia elétrica interrompido. O Corpo de Bombeiros (CB) foi acionado para o combate e extinção das chamas, 44 (quarenta e quatro) pessoas sofreram ferimentos leves, devido a inalação de fumaça, e foram encaminhadas para o Hospital Casa de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento de São José. Por medida de segurança o Corpo de Bombeiros evacuou o prédio, até o término dos trabalhos das equipes técnicas que atuaram no sinistro. Equipes da Defesa Civil do Município compareceram ao local, e após vistoria técnica, optou somente pela interdição do apartamento incendiado, resultando em 01 (uma) família desalojada, que foi encaminhada para casa de parentes. Na data de 26 de fevereiro, segundo a Defesa Civil municipal, o prédio está interditado. Na tarde desta segunda-feira (26) está prevista uma vistoria do Exército no local".