Servidores estaduais da segurança ganham 50% a mais do que outras carreiras

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (27/2) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que servidores da segurança pública dos estados, como Policiais Civis, Militares e Penais, Bombeiros, e Peritos, ganham 50,9% a mais do que as outras carreiras.

A remuneração média dos profissionais de segurança no ano passado foi de R$ 9.023,79, enquanto a das outras carreiras foi de R$ 5.978,31. Em média, os servidores da segurança respondem por 23% dos funcionários públicos estaduais, mas 31% da folha de pagamento.

"Ainda que seja necessário considerar os riscos a que estão sujeitos os profissionais da segurança, e que melhores condições de trabalho para estas carreiras são urgentes, eles ganham, em média, 50,9%

mais do que os demais servidores públicos dos estados e DF", diz o estudo, que avaliou a condição de carreira, diversidade de gênero, salário e contingente das forças de segurança.

Para a Polícia Militar, como exemplo, o salário varia de R$ 4.050,88 para um soldado no Rio Grande do Norte até R$ 29.033,46 para um coronel no Rio de Janeiro. Já para os bombeiros, o menor salário é o de soldado no Rio de Janeiro, com R$ 2.874,85, e pode chegar a R$ 31.186,18 para um coronel.

Servidores inativos

Os pesquisadores também identificaram 352.642 servidores inativos em 25 unidades da Federação. As Polícias Militares reuniram 73%, e as Civis, 14%. A remuneração mensal bruta média dos funcionários inativos da segurança é de R$ 11.484,05, 86% a mais do que a média dos demais servidores inativos, de R$ 6.155,84.