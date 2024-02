Milena Dantas Bereta Nistarda da Silva, de 53 anos, que foi vítima de feminicídio brutal, tendo o coração e as vísceras arrancadas, procurou a polícia na segunda-feira (26/2), horas antes de ser assassinada, para denunciar o crime de abuso sexual que sofria do marido. O assassinato ocorreu no município de Tupã, no interior de São Paulo. Marcelo Nistarda Antoniani da Silva, de 49 anos, esposo da vítima, confessou o crime.

Em depoimento, Milena relatou que vivia em cárcere privado, tinha celular monitorado pelo companheiro e era obrigada a manter relações sexuais com o homem, “mesmo contra vontade”. Ela solicitou uma medida protetiva contra o marido.

Há cerca de 10 anos, a dona de casa já havia registrado um B.O. de agressão contra Marcelo, como consta em registros policiais.

Segundo a Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (26), Marcelo arrombou o portão do imóvel onde Milena estava e a atacou com uma faca.

O homem foi preso por policiais militares que foram até o local. Marcelo confessou o assassinato e foi encaminhado à delegacia. O crime foi registrado como homicídio duplamente qualificado.

Milena tinha uma filha de outro relacionamento e um filho com Marcelo, com quem estava casada há 29 anos.