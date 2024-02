O Conselho Consultivo do Condomínio dos Diários Associados tomou posse nesta terça-feira (27/02), em reunião realizada na sede do Correio Braziliense, em Brasília. Integram o colegiado os advogados Dércio Freire, Kiko Caputo, Roberto Caldas, Luís Felipe Salomão Filho e Rodrigo Badaró.



Criado em 1959 pelo fundador dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, o Conselho Consultivo tem a missão de auxiliar as empresas integrantes do grupo de comunicação nacional a atuarem em defesa dos interesses do país. Os conselheiros têm o papel de propor uma reflexão sobre os problemas nacionais e internacionais mais relevantes, em particular os temas ligados ao desenvolvimento econômico, cultural e artístico do Brasil, bem como o aprimoramento institucional do país.



Presidente do Conselho Consultivo, Dércio Freire ressaltou a satisfação de integrar o grupo. “É uma honra assumir a Presidência do Conselho Consultivo ao lado de Francisco Caputo Bastos, Rodrigo Badaró, Roberto Caldas e Luis Felipe Salomão Filho, colegas extremamente atuantes e de militância jurídica reconhecida nacionalmente em suas áreas de atuação. O Conselho Consultivo, apesar de não ter participação na administração e gestão das empresas que compõem os Diários Associados, tem uma importância histórica e de muita respeitabilidade”, disse.



Freire lembrou que importantes juristas integraram o Conselho, como Horácio Lafer (um dos fundadores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp), José Sabóia Viriato de Medeiros, Vicente Rao, Nehemias Gueiros e Antiógenes Ferreira Chaves. A relevância do colegiado evidencia o compromisso dos Diários Associados com as grandes questões nacionais, como democracia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. “É um Conselho consultivo, portanto, que buscará contribuir com análises, idéias, avaliações e debates, através dos múltiplos canais de comunicação dos Diários Associados”, finalizou Freire.