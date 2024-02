Brasil vive aumento de casos graves de dengue, diz ministra Nísia Trindade

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta terça-feira (27/2) que o número de casos graves de dengue estão aumentando no país. De acordo com a última atualização do Painel de Arboviroses, do Ministério da Saúde, são mais de 970 mil casos da enfermidade e 195 óbitos, além de outros 672 em investigação.

“Há um aspecto de preocupação que é o aumento de casos graves. Isso preocupa e tem relação com os sorotipos de dengue”, iniciou a ministra. “Em muitos casos que tínhamos prevalência do sorotipo 1, está mudando para grande infecção do sorotipo 2, como é o caso do Distrito Federal. Há fatores ambientais, sócio ambientais e também a dinâmica do vírus, a sua variabilidade”, acrescentou a ministra.

De acordo com o boletim epidemiológico atual, apresentado pela secretária da Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, o indicador de letalidade da doença está menor do que no ano passado. Este ano está em 0,02, enquanto em 2023 alcançou 0,07 - a indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que esse indicador seja menor do que 1. A secretária, no entanto, reiterou que o pico de casos do ano passado já foi ultrapassado nas primeiras semanas deste ano.



“Nós antecipamos a subida, não sabemos ainda quando vai ser a descida, se ela vai ser sustentada, se ela vai ser tão rápida quanto a subida”, comentou Maciel. Ela ainda disse que não é possível afirmar se haverá uma nova subida de casos, mas que a tendência de agora é de ter uma diminuição. Nas próximas duas semanas, segundo ela, poderá ser feita essa projeção com mais certeza.

A ministra da Saúde ainda relembrou a mensagem que vem reforçado desde o início do ano. “Volto a aquele mantra que tenho falado sempre: previnir e ter o cuidado adequado”, finalizou.

Sobre a proximidade da marca de 1 milhão de casos da dengue, a ministra garante que é necessário aumentar cuidado onde ainda não há tantos casos de dengue. “Há um aumento efetivo de número de casos, muito elevado. Temos que trabalhar onde não há ainda esses casos aumentar o controle dos focos”, comentou.

O ministério fará no próximo sábado (2/3) um “Dia D” de combate à dengue. O foco será na ação de eliminação de focos do mosquito. Uma campanha convocando a população brasileira começará a ser exibida ainda nesta terça-feira (27/2) nas redes sociais e televisão.