Dengue: Brasil bate marca de 1 milhão de casos em 2 meses; mortes chegam a 214

O número de casos prováveis de dengue no Brasil, neste ano, alcançou 1.017.278 na tarde desta quinta-feira (29/2). Atítulo de comparação, no ano passado inteiro, foram 1,6 milhão de casos. A informação é do Painel de Arboviroses, do Ministério da Saúde, atualizado todos os dias às 16h. O país registra também 214 mortes pela doença e outras 687 estão em investigação.

O Distrito Federal segue à frente no ranking de incidência (casos/100 mil habitantes), com 3.612,7 pessoas. Na sequência estão Minas Gerais (1.714), Espírito Santo (988), Paraná (878), Goiás (857), Acre (777) e Rio de Janeiro (493).

Ao todo, sete unidades federativas já declararam epidemia de dengue: Acre, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal. Outros 154 municípios também declararam situação de emergência para a doença. As informações são do último boletim epidemiológico semanal da dengue, divulgado pelo Ministério da Saúde na terça-feira (27).



Até o momento, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, descartou declarar epidemia nacional da doença.