BBB 24: Big Fone tocou! Veja horários em que ele vai tocar novamente

O Big Fone tocou na casa do Big Brother Brasil 24 nesta sexta-feira (1°/3) mas tudo não passa de uma trolagem do diretor do programa Boninho. O telefone tocará mais cinco vezes nos próximos dias e quatro dessas ligações serão "fake". Apenas a última trará consequências para o jogo.

Foi Davi quem atendeu o primeiro Big Fone da semana. Após fingir que estava ouvindo uma mensagem, o brother disse aos outros participantes que não podia falar o que tinha escutado. No entanto, o telefone ficou completamente mudo.

Agora, o Big Fone tocará mais cinco vezes. Mais uma nessa sexta, às 16h, duas vezes no sábado (2), uma às 19h e o outra às 23h30, e por fim duas vezes no domingo (3), uma às 6h e a outra às 17h20. Esta última será exibida ao vivo na programação da Globo.

O último toque será o mais importante porque colocará quem atender direto no paredão, ao menos que seja o líder ou o anjo da semana que, assim, terá o direito de indicar alguém ao paredão.

Dinâmica da semana

Na noite de sexta-feira (1º/3), o líder terá que colocar quatro pessoas "na mira" para o paredão. No sábado (2/3), o vencedor da Prova do Anjo ficará imune e poderá imunizar outra pessoa na formação do paredão.

A formação da berlinda ocorrerá no domingo (3/3). Além do emparedado pelo Big Fone, teremos o indicado do líder e um pelo voto da casa. A surpresa é que o emparedado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe.

A noite ainda terá a prova Bate e Volta, onde um emparedado se salva — apenas o indicado do líder não joga. A eliminação ocorre na terça-feira (5/3).