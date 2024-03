Palmeiras: torcida pede Lázaro como titular, mas Abel questiona: "Tiro quem?"

Lázaro agrada em início de Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A torcida do Palmeiras se empolgou com os 25 minutos de Lázaro em campo, durante a vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0. O embate aconteceu na última quarta-feira (28), no Canindé, pelo Campeonato Paulista. O torcedor gostou da atuação do meia e vem pedindo o jogador no time titular. Contudo, Abel disse que neste momento não tem como mexer na equipe principal.

Em meio aos testes e criação de novas dinâmicas na equipe, o técnico ainda encontra dificuldades para achar espaço para o atacante. Abel entende que Lázaro vem treinando bem durante estas semanas, mas afirma não saber quem tirar do time titular.

“Temos 32 jogadores e a Fifa, não é o Abel, impôs regras muito claras, só podem jogar 11. A pergunta que faço: para jogar esse quem eu tiro? Para jogar Lázaro tiro quem?”, disse Abel, que prosseguiu.

“Se jogar o López tiro quem? Se jogar o Ríos tiro quem? Joga o Aníbal tiro quem? Não é culpa minha, a Fifa diz que só podem jogar 11 de início. Se eu pudesse, da forma como eles treinam, jogariam todos. Não consigo fazer milagres. Coloco em função do que treinam e do que eles vão me mostrando. Às vezes acerto e às vezes erro feio”, completou.

Lázaro pode ser títular no clássico?

Abel Ferreira aparenta ter encontrado a formação ideal com Endrick e Flaco López como homens de referência no setor ofensivo. Contudo, se decidir repetir a formação contra a Portuguesa, com atacantes abertos pela beirada, Lázaro pode ter uma oportunidade. Contra a Lusa, Caio Paulista foi o selecionado, mas não fez uma boa partida. A próxima partida é o clássico contra o São Paulo, no Morumbis, no domingo (03), pela 11° rodada do Campeonato Paulista.

