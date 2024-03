Chuvas no Acre: governo federal envia comitiva e libera mais de R$ 20 mi

O governo federal enviou uma comitiva ao Acre, nesta segunda-feira (4/3), para acompanhar a situação no estado, após enchentes causadas por fortes chuvas, como informou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também acompanha o grupo.



“Conforme determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima segunda-feira, irei ao Acre, numa força-tarefa para assistência à população atingida pelas enchentes. Além do MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, da Saúde, do Desenvolvimento Agrário e da Defesa participam do grupo”, postou o ministro no X (antigo Twitter).

O governo federal liberou mais de R$ 20 milhões para apoiar as ações assistenciais aos atingidos pelas enchentes no estado, como informam as portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) dos dias 29 de fevereiro e desta segunda. Para Rio Branco foram repassados mais de R$ 4 milhões.

“Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União”, diz um trecho da publicação.

Além de Rio Branco, os recursos também serão destinados aos municípios de Assis Brasil (R$ 935,9 mil), Brasiléia (R$ 4,4 milhões), Epitaciolândia (R$ 1,5 milhão), Jordão (R$ 1,8 milhão), Marechal Thaumaturgo (R$ 1,7 milhão), Plácido de Castro (R$ 593,7 mil), Tarauacá (R$ 4,8 milhões) e Xapuri (R$ 349,7 mil).

O Rio Acre atingiu a marca de 17,75 m na medição das 6h desta segunda, registrando a segunda maior enchente na capital e superando a marca de 17,72 m, apurada em abril do ano passado. Desde a última quinta (29/2), o rio se mantém acima dos 17m na capital acreana. Cerca de 26,4 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 19 das 22 cidades do Acre estão em estado de emergência. Até o momento, quatro pessoas morreram em decorrência das enchentes de rios e igarapés.

Seguimos em missão determinada pelo presidente @LulaOficial, a caminho de Rio Branco/Acre com a ministra @MarinaSilva, o diretor do Cenad Armin Braun, a deputada Antonia Lucia e equipes do @mdsgovbr, @mdagovbr, @minsaude, @mmeioambiente, @Caixa. pic.twitter.com/P0L4EKGjKD — Waldez Góes (@waldezoficial) March 4, 2024