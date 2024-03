Entregador é baleado por PM que se recusou a buscar pedido na portaria

O entregador e o policial militar começaram a discutir por mensagens no aplicativo de entrega após Nilton afirmar que não era obrigado a subir para levar o lanche - (crédito: Reprodução/Redes sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um entregador foi baleado por um cliente policial militar que se recusou a descer para buscar o pedido na portaria. O caso ocorreu na segunda-feira (4/3), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O trabalhador de 24 anos, identificado como Nilton Ramon de Oliveira, foi atingido na coxa e está internado em estado grave.

O autor do disparo é o cabo Roy Martins Calvalcanti. O militar se apresentou na 30ª Delegacia de Polícia, localizado no bairro Marechal Hermes. A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro abriu um procedimento para apurar o fato. O cabo disse que atirou em legítima defesa depois de Nilton tentar pegar a arma. As informações são do g1.

Nilton e Roy começaram a discutir por mensagens no aplicativo de entrega após o entregador afirmar que não era obrigado a subir para levar o lanche. Diante da recusa do militar em buscar o pedido, Nilton acionou o protocolo de devolução na plataforma.

No entanto, o policial militar passou a seguir o entregador. Então, o jovem começou a gravar o episódio. “Tá metendo a mão na cintura por que?”, perguntou Roy. “Tô armado não, filho. Sou trabalhador”, respondeu Nilton. Nesse momento, o entregador levanta a blusa par mostrar que estava desarmado.



A arma do cabo aparece na gravação. “Tô sendo ameaçado”, disse o entregador. “Ameaçado é o c*! Seja educado!”, gritou Roy. Depois da discussão, já sem a gravação, o policial disparou contra o entregador. Após o caso, entregadores de aplicativo protestaram em frente ao condomínio do policial.

Veja o momento da briga:

Homem atira em entregador do iFood pois o bonito não quis descer na portaria para pegar o lanche. Rio de Janeiro uma vergonha! @PretaGil @valneifils. pic.twitter.com/zBOefQ9FcN — Dia de Sol (@ClaudiaAlmk) March 5, 2024

Veja o protesto dos entregadores:

Entregador do Ifood é baleado por PM que se recusou a buscar pedido na portaria na Zona Oeste do Rio.



Nilton Ramon de Oliveira estava de bicicleta e voltou com o lanche até a loja, mas o criminoso, Roy Martins Cavalcante, o seguiu e, depois de uma discussão, atirou nele. pic.twitter.com/3GAILaokmU — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) March 5, 2024