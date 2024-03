Marcola, líder de facção criminosa no Amazonas, é assassinado em SC

Marcos Gama Barroso, também conhecido como "Marcola", apontado como líder de uma facção criminosa no Amazonas, foi assassinado na manhã de segunda-feira (4/3) na cidade de Indaial, em Santa Catarina. A suspeita é de que a morte seria um acerto de contas de uma gangue do tráfico. As informações são da CNN.

O crime ocorreu em frente à uma escola de educação infantil. Marcola estava em um carro, aguardando a esposa que tinha levado o filho deles para dentro do local, quando foi abordado por dois homens que estavam em outro veículo. Ele foi atingido por 16 tiros de armas de fogo.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), uma mãe e uma criança, que não tinham relações com Marcola, também foram atingidas pelos tiros, mas não ficaram feridas gravemente.

A suspeita da investigação é de que o crime estaria relacionado a um acerto de contas de uma gangue de tráfico.

À CNN, o delegado Filipe Martins, responsável pelo caso, afirmou que a vítima tinha vínculo com organização criminosa e que, as primeiras informações apontam que ele vinha sendo ameaçado de morte, após ter trocado de organização, desagradando o grupo rival.

Marcola era procurado no Amazonas sob suspeita de ser o líder de uma facção criminosa no estado. Em nota encaminhada ao Correio, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o homem possuía mandado de prisão condenatória pelo crime de homicídio qualificado, decretado no dia 15 de dezembro de 2023 e que estava foragido da Justiça.

Em maio de 2022, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, emitiu um alerta com imagens de seis membros de facções criminosas que estavam foragidos. Marcos Gama Barroso era um deles, sob o codinome de "Marcola".

O Correio tenta contato com a Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) para mais informações e atualizações sobre o caso. O espaço segue aberto.