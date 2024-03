Wanessa Camargo e Dadolabella: Saiba em que pé está a relação

Zilu Camargo tentou afastar Wanessa Camargo da repercussão negativa que foi a sua participação dentro do "BBB 24", mas não conseguiu. A cantora foi expulsa no último sábado (2), após agredir Davi Brito. No entanto, a saída dela movimentou a imprensa e os telespectadores que torciam contra.

Contudo, apesar de tentar inserir aos poucos as informações do que aconteceu, Wanessa Camargo tomou um choque. Segundo informações do jornalista Leo Dias, a cantora está bem abalada com o que viu e, fontes próximas afirmaram que ela não imaginava que tudo daria tão errado.

Wanessa está desacreditada de tudo que aconteceu após entender que foi a vilã da edição. Desde então, está isolada e sem interesse em atender amigos mais chegados. Fontes também contaram que sua equipe, incluindo assessoria e outros membros, ainda não tiveram qualquer acesso a ela.

Apesar de Zilu também estar tentando evitar contato de Dado com a filha, os dois já se falaram por telefone, mas não se viram. No momento, a cantora está ficando na companhia dos filhos, da irmã Camilla e de Zilu Godoy.

Especulações sobre Dado e Wanessa

Desde o início do Big Brother Brasil, o ator se pronunciou diversas vezes defendendo Wanessa Camargo e atacando os brothers na casa. Com a exposição, vieram à tona denúncias de violência doméstica contra Dado Dolabella. Contudo, ninguém entendia o por que Zilu Camargo "tretava" com o genro nas redes.

Segundo informações do jornal Extra, a mãe de Wanessa Camargo tem uma birra com Dado Dolabella porque a cantora entrou no programa disposta a repensar a relação dos dois. "O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também em casa", relatou uma fonte ao jornal.

Ainda de acordo com a fonte, Dado foi morar com Wanessa em um imóvel que pertence à Zilu e as constantes brigas foram alertadas pelos vizinhos. "A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Wanessa e ele dentro de casa. São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado", disparou outra fonte, que mora no Condomínio Alphaville, em São Paulo, onde fica a mansão da ex de Zezé Di Camargo.