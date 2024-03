Homem baleado antes de sequestro a ônibus no Rio está em estado grave

O homem baleado antes de sequestro a ônibus no Rio de Janeiro está internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital. Bruno Lima da Costa, 34 anos, deu entrada no centro cirúrgico do centro de saúde na tarde desta terça-feira (12/3), segundo informou o hospital, em nota. Ele foi atingido no tórax e no abdômen por três disparos durante um sequestro de ônibus na Rodoviária Novo Rio.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou que o estado de saúde da vítima é grave. “Todas as equipes cirúrgicas do hospital estão mobilizadas, caso cheguem outros pacientes, mas esse paciente está com três equipes em sala, a equipe da cirurgia torácica, cirurgia vascular e a cirurgia geral. Ele já recebeu seis bolsas de sangue e é um paciente em estado grave, mas está sendo operado. Esperamos que ele consiga sair bem”, disse Soranz.



Questionado sobre outras vítimas do sequestro, Daniel Soranz afirmou que, até o momento, são dois feridos registrados. “Até o momento, a gente ainda não tem detalhes de outros feridos”, explicou o secretário. No momento dessa entrevista coletiva a jornalistas o sequestro ainda estava em andamento.

Pouco antes das 18h, o criminoso se entregou à polícia. Até a última atualização desta matéria, não havia detalhes sobre o que motivou o crime. Antes de entrar no ônibus e fazer 17 passageiros reféns, entre eles crianças e idosos, o sequestrador atirou na plataforma da Rodoviária. Foi nesse momento que duas vítimas ficaram feridas, incluindo Bruno. O segundo ferido não precisou ser levado ao hospital.