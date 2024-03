Recife lança tecnologia que antecipa cuidados e previne doenças

Recife — Melhor prevenir do que remediar, diz o ditado que todo brasileiro sabe de cor. Esse também é o pensamento do secretário de Ciência, Tecnologia e Informação do Recife, Rafael Figueiredo, que lançou, nesta terça-feira (12/3), o programa de cuidado preventivo Jornada da Vida, conectado à plataforma de serviços públicos digitais Conecta Recife.



A iniciativa, inspirada em um modelo da Estônia, é uma forma de cuidado preventivo dos cidadãos recifenses. Por meio de um cadastro feito no Conecta Recife — que já conta com 1,8 milhão de inscritos —, o recifense receberá informes sobre direitos, lembretes de vacinação de crianças e adultos e orientação de cunho de saúde pública. A ideia é prevenir doenças, como a meningite por falta de vacinação por exemplo, promover bem-estar e ajudar o cidadão a usufruir direitos que o levam à melhor qualidade de vida.

A Jornada da Vida é inédita no Brasil e vem como mais um braço de inovação digital da Prefeitura de Recife, líder de serviços públicos digitais do Brasil. O Correio conversou com o secretário Rafael Figueiredo durante o evento Conecta Recife, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto a Empresa Municipal de Informática (Emprel), para fomentar debates sobre o uso da tecnologia como forma de modernizar e desburocratizar os serviços municipais e estaduais.



Rafael detalhou a iniciativa e garantiu que é possível levar a inovação para todos os municípios e estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal. Confira abaixo a entrevista.



Como surgiu a Jornada da Vida?



Quando a gente concebeu o Conecta (Recife), a gente fez uma pergunta: ‘qual é o nosso objetivo?’ e a gente chegou à conclusão que era de simplificar a relação do cidadão com a cidade. Passado um período, a gente conseguiu de fato simplificar os serviços. Por exemplo, no WhatsApp da prefeitura as pessoas, por áudio, podem dizer ‘tô com uma dor de dente aqui, pelo amor de Deus para onde eu vou?’ e o robô da gente endereça a pessoa para a policlínica correta para ela se tratar. Bem, já que conseguimos isso, fizemos uma reflexão sobre como a gente pode ajudar ainda mais a elevar as pessoas. Assim, a gente saiu de só simplificar para três letrinhas mágicas que são SPC, que não é o Serviço de Proteção de Crédito e nem a banda do Alexandre Pires (risos). Significa Simplificar, Promover pessoas e Cuidar de pessoas. Essa é a essência da Jornada da Vida.



E no que consiste esse novo programa?



A gente acumulou nessa jornada digital um bocado de dados. Então se a gente já consegue pegar esses dados e interligar os direitos da pessoa, por que não entregar esse cruzamento em formato de informação para ela? Então a Jornada já está funcionando para acompanhar a vida do cidadão desde a gestaçãoaté a terceira idade por meio do Whatsapp para pessoas cadastradas no Conecta Recife. Por exemplo, criamos o alerta do Parabéns dos 60 anos. Funciona assim: a pessoa faz 60 anos e começa a ter vários direitos, né? Então nós programamos um alerta para essas pessoas, um pouco antes de completar essa idade, com as informações dos direitos que tem agora, como o direito de entrar em cinema gratuito, entrar em um ônibus gratuito, ter aquela carteirinha que estaciona em locais especiais, tem zona azul de graça. Outro exemplo: se você cadastra o CPF na nota para ter crédito no IPTU, em vez da pessoa requerer, ela vai receber da gente quantos créditos ela tem para abater no IPTU.



Essa jornada também influencia na saúde?

Em tudo, em todas as áreas e em todas as idades. Por exemplo, ouvimos algumas histórias de crianças que não tomaram a vacina da meningite no oitavo mês. E se a gente pudesse alertar a mamãe que tinha que dar a vacina do filho nessa idade? Agora vamos fazer isso e dar esse suporte. Então a gente tem todo um calendário da pessoa, da vida da pessoa, desde quando ela nasce, na realidade desde a concepção, onde a gente vai cuidar da mamãe, ajudando a fazer o pré-natal. Porque se a gente faz uma primeira infância legal, onde tem todas as vacinas, tem essa proteção pra mãe, a gente vai ter uma sociedade muito melhor, Talvez eu que estou falando aqui não veja isso, mas eu vou ter orgulho do dia em que uma geração no Brasil chegar no lugar que ela merece. Deus nos abençoou com tanta riqueza natural, né? Tá na hora da gente gerar riqueza pro nosso povo. É isso que a gente quer fazer no Recife, por isso que é simplificar, promover e cuidar (SPC).



Por que Recife sai na frente com essa inovação digital? É possível outros municípios, estados e o DF terem esse tipo de relação no serviço público?



Sem dúvida todos podem. Eu vou dar uma explicação. A gente fica muito nessa pauta, desculpa entrar um pouquinho nisso, entre direita e esquerda, essa guerra de filosofia. Mas só tem uma coisa que o povo precisa que é um bom serviço público. Eu, pessoalmente, sou de esquerda, mas o foco é ter bom serviços públicos. Não sei se a audiência sabe, mas a água que tá na represa, até chegar na nossa casa, se desperdiça 45% dela. A administração é a mesma coisa, não falo de desperdício de corrupção, falo de ineficiência mesmo. Então, por exemplo, os dados dos serviços públicos não são compartilhados para toda a gestão — esse é o primeiro cano furado que todos que estão na gestão pública têm que tapar. O dado do Cadastro Único do governo federal tem quase metade da população federal, não é? Só que, quem usa eles é só uma secretária, quando podiam ser usados de maneira holística, por todas as secretarias e criar um cadastro único do município, onde todos esses interesses pudessem estar interligados. O que a administração pública precisa ver é que a resposta já está na casa dela, todos os municípios e estados têm dados, ele só precisa usar de maneira holística.Então essa mudança de perspectiva que a gente vem fazendo em Recife para otimizar o potencial humano dos servidores públicos e para para tapar esses buracos que eu falei que tornam administração pública muito mais eficiente. Por isso que a gente tem feito aí tem sido destacado no Brasil.



Conecta Recife



A burocratização é apontada por brasileiros como um dos principais problemas no serviço público, principalmente quando afeta os serviços oferecidos para a população. Por isso, estados e municípios têm buscado a tecnologia para desconstruir e encontrar um novo modelo de gestão que modernize a máquina pública.



É o caso do Recife, que reúne no evento Conecta Recife entidades, empresas e atores de todo o país para discutir como driblar os desafios históricos de maneira eficiente e duradoura.



Durante dois dias, além de debates e painéis temáticos que abordarão os temas inteligência artificial, transformação digital e outros, uma exposição de empresas desenvolvedoras de novas tecnologias e apresentação de cases de sucesso fazem parte do evento.



