Ônibus sequestrado no Rio: criminoso se entrega após três horas e reféns estão bem

O homem que sequestrou um ônibus com 17 pessoas na Rodoviária do Rio, no centro do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (12/3), se entregou. O sequestrador foi preso e os 17 reféns que estavam dentro do veículo estão bem.

"O tomador de reféns se entregou. Ele está preso. Todos os reféns foram libertados seguros", afirmou o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marco Andrade.

O sequestrador atirou em duas pessoas antes entrar no veículo. Uma das vítimas, Bruno Lima de Costa Soares, 35 anos, levou três tiros no tórax e no abdômen. O estado dele é grave.

O homem entrou um ônibus da Viação Sampaio, com destino a cidade de Juiz de Fora (MG), e fez 17 pessoas de refém, incluindo idosos e crianças. Ninguém ficou ferido, segundo a PMRJ.

No X, antigo Twitter, o governador do RJ, Cláudio Castro, parabenizou as forças de segurança. "Atuação exemplar das forças de Segurança do Rio de Janeiro! O criminoso que sequestrou o ônibus está preso e os reféns libertados.

Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações", escreveu.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunciou por meio do X, antigo Twitter. "Todo entorno da Rodoviária Novo Rio está fechado e as Forças de Segurança do Governo Estado estão atuando no local. Equipes da Prefeitura estão dando suporte, orientando motoristas na região", disse. O prefeito informou, ainda, que a orientação da concessionária é de que quem tiver passagem marcada para as próximas horas remarque a viagem.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro também emitiu nota, informando que foi acionado para uma ocorrência de agressão por arma de fogo no interior da Rodoviária Novo Rio. "Até o momento, a corporação encaminhou uma vítima grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Uma segunda vítima, com ferimentos leves, recusou atendimento. Todos os recursos da corporação estão disponíveis para pronto emprego. Oito ambulâncias e uma viatura de salvamento do CBMERJ estão empenhadas, neste momento, na ocorrência", destacou a corporação.