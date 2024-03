PM de folga atira e mata entregador em Itumbiara (GO)

Um policial Militar de folga agrediu e matou um entregador em Itumbiara, região Sul de Goiás. O crime ocorreu no meio da rua, na noite da última terça-feira (12/3).

O PM é um subtenente da corporação e trocou empurrões com o entregador antes do crime. Em dado momento, o militar, que está com uma arma na mão, atinge o rapaz, que cai no chão.

O crime aconteceu na Avenida Modesto de Carvalho. A briga teria ocorrido após uma confusão envolvendo a moto do entregador. O militar não queria deixar o rapaz tirar a moto que estava estacionada no local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Correio entrou em contato com a corporação para mais detalhes sobre a investigação, mas até a última atualização dessa matéria não recebeu resposta.

A Polícia Militar de Goiás se manifestou por meio de nota, informando que o PM alegou que o tiro foi acidental. Acrescentou ainda que foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar e o militar envolvido está afastado das funções.

Confira a nota da PMGO na íntegra:

“Policiais militares se deslocaram para o local do incidente onde encontraram um policial militar em seu horário de folga. Este informou que, ao notar um motociclista realizando manobras perigosas, se envolveu em vias de fato com o condutor, resultando em um disparo acidental de arma de fogo efetuado pelo PM.

Diante dos fatos, o militar foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, à Corregedoria da Polícia Militar em Goiânia. A Corporação instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar e determinou o afastamento do policial de suas funções.

A Polícia Militar de Goiás reafirma o compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros.”