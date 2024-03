Vídeo flagra crianças de 3 anos fugindo de creche em Balneário Camboriú

Uma câmera de monitoramento flagrou dois meninos sozinhos, de 3 anos de idade, após escaparem da creche do Núcleo de Educação Infantil Pequeno Mundo. O caso ocorreu no bairro Nova Esperança, Balneário Camboriú (SC), na última sexta-feira (15/3). Eles foram encontrados e passam bem.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver as crianças correndo no meio da rua com as mochilas de rodinha. Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, as duas crianças foram encontradas e estavam bem. Os meninos informaram aos pais que estavam indo para a casa de um deles.

A prefeitura informou ainda que o caso está sendo investigado. “A Secretaria da Educação do município abriu uma sindicância interna nesta segunda-feira (18/3) para apurar os responsáveis pelo descuido. Medidas cabíveis foram tomadas, com o afastamento do vigilante que estava de serviço no momento e averiguação das profissionais de educação.”



Além disso, o gabinete da Secretaria de Educação esteve presente na creche, verificando a situação e falando com os pais das crianças.