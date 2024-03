PF apreende 1,3 toneladas de cocaína, armas e munições em SC

Duas residências em Santa Catarina, uma em Balneário Camboriú e outra em Joinville, foram identificadas como depósito e laboratório para preparação da droga - (crédito: Divulgação/PF) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Polícia Federal (PF) apreendeu na noite de segunda-feira (18/3) 1.3 toneladas de cocaína, armas e munições em duas residências em Santa Catarina — uma em Balneário Camboriú e outra em Joinville — que foram identificadas como depósito e laboratório para preparação da droga. Ao todo, seis pessoas foram presas.

De acordo com a PF, o esquema foi descoberto após a identificação e acompanhamento de um veículo suspeito, que seria utilizado para o transporte da droga entre as duas cidades. Quando chegaram na casa em Balneário Camboriú, os policiais realizaram a abordagem do carro e encontraram cerca de 20kg de cocaína no porta-malas.



Dentro do imóvel a polícia também encontrou mais 424 kg de substância assemelhada a cocaína, que estavam espalhadas por toda a casa e em mais dois veículos que estava no local. Ao todo, 444 kg dessa substância foi apreendida.









Além disso, a polícia também encontrou uma balança, várias embalagens e materiais para o preparo da droga, com o fim de ser transportada e comercializada. Neste local, quatro pessoas — que faziam o preparo e guarda da droga — foram presas em flagrante, além da pessoa que dirigia o veículo que levou os agentes ao local.

Observando a operação no local, os agentes apuraram que deveria haver outro imóvel em Joinville, de onde o veículo tinha saído, e que poderia fazer parte do esquema criminoso. Nesta segunda casa foram encontrados mais 892 kg de cocaína, uma metralhadora .50; 10 fuzis; 11 pistolas de calibre restrito; 52 carregadores para fuzis e 10 para pistolas; duas granadas; cerca de 650 munições de calibre restrito e 50 de calibre permitido.

Outra pessoa foi presa nesta residência. A ação também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.

Os presos envolvidos no caso vão responder pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Todos serão encaminhados ao presídio onde ficarão à disposição da justiça.