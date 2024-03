Eleições municipais

Jair Renan diz que irá concorrer a vereador em Balneário Camboriú (SC) Apesar de natural do Rio de Janeiro, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mora na cidade catarinense e é auxiliar parlamentar do senador Jorge Seif (PL-SC) em um escritório de apoio na cidade