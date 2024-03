Após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o ex-jogador Robinho cumprisse pena no Brasil, a Justiça Federal em Santos expediu o mandado de prisão. A 130 km de distância da capital paulista, o complexo penitenciário de Tremembé, conhecido como 'presídio dos famosos', foi escolhido para receber Robinho.

Conhecida como Tremembé 2, a penitenciária Doutor José Augusto Salgado, na região do Vale do Paraíba, costuma receber os presos envolvidos em casos com grande repercussão nacional.

Cumprem penas na P2 detentos como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Lindemberg Alves, Gil Rugai e Roger Abdelmassih por exemplo. O local já recebeu também Mizael Bispo, que cumpriu pena por matar Mércia Nakashima, e Edinho, filho de Pelé.

A maioria dos presos da unidade, que tem capacidade para 408 pessoas, possui ensino médio ou nível superior completo. Por ter menos presos e não receber pessoas ligadas a facções criminosas, é considerada uma prisão mais controlada.

Os presos fazem as refeições diárias nas celas e têm direito ao banho de sol. A penitenciária é equipada com cozinha, igreja, sala de aula, biblioteca, campo de futebol, horta, além das fábricas da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimental (Funap).

Os presos podem trabalhar dentro da unidade. Dentro da P2 funcionam as fábricas de carteira e cadeiras escolares, fechaduras e de pastilhas desinfetantes para vaso sanitário. Nas oficinas da Funap, os presos realizam cursos de capacitação e qualificação profissional, como tetaro, leitura e origami, que são parte do processo e reintegração a sociedade.

Relembre os casos dos "famosos" presos na P2:

Alexandre Nardoni

Alexandre Nardoni foi condenado há 30 anos de prisão, em 2008, pela morte da sua filha Isabella Nardoni. Atualmente ele está na ala de regime semiaberto da penitenciária. Ele está em um alojamento coletivo e deixou a cela em maio de 2019, por benefício concedido pela Vara de Execuções Criminais (VEC) de Taubaté.

Roger Abdelmassih

O médico está preso na penitenciária desde 2014, pelo estupro de 37 pacientes. Condenado a 181 anos de prisão, atualmente, cumpre pena em hospital penitenciário, devido a problemas de saúde.

Elize Matsunaga

Cumprindo pena na P2 desde 2012, Elize recebeu condenação, em 2016, de 19 anos e 11 meses de prisão pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu e desde então ela teve autorização da Justiça para cumprir o restante em liberdade.

Gil Rugai

Gil Rugai foi preso em 2014 pelo assassinato a tiros do pai e da madrasta em 2004. Rugai foi condenado a 33 anos e nove meses de prisão. Atualmente, está matriculado no curso de arquitetura e urbanismo de uma universidade em Taubaté, no interior de São Paulo, onde frequenta as aulas com uso de tornozeleira eletrônica.

Suzane von Richthofen

Esteve presa na penitenciaria de Tremembé desde 2002, Suzane von Richthofen por matar os pais. Ela cumpria pena há 20 anos. Atualmente, cursa graduação em uma universidade do interior de São Paulo e deu à luz o primeiro filho em janeiro de 2024.

Cristian e Daniel Cravinhos

Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, foram presos junto com Suzane por assassinar os pais dela. Cristian chegou a deixar o presídio em 2017 para o regime aberto, após uma década preso. Ele voltou a Tremembé em 2018, após violar regras do regime. Daniel está em liberdade.

Lindemberg Alves

Preso desde 2008 pelo assassinato da ex-namorada, Eloá, em Santo André, São Paulo. Ele foi condenado em fevereiro de 2012 a 98 anos e 10 meses de reclusão pelo crime que cometeu enquanto mantinha Eloá refém no apartamento em que ela morava. Sua pena progrediu a regime semiaberto no fim de 2022.

Mizael Bispo

O ex-policial já deixou a penitenciária pelo assassinato de sua ex-namorada Mércia Nakashima, que foi encontrada morta em uma represa em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, em junho de 2010. Ex-policial foi condenado em 2013 a mais de 21 anos de prisão. Mizael Bispo foi solto após passar por avaliação psicológica e cumprir requisitos para progressão para regime aberto em 2023.

Edson Cholbi Nascimento

Mais conhecido como Edinho, ele é filho de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O ex-goleiro do Santos Futebol Clube foi condenado pela Justiça por crime de lavagem de dinheiro, proveniente do tráfico de drogas. Edinho deixou a prisão em 2019 após obter regime aberto.