Daniel Alves: Entenda por que jogador não pode pagar a própria fiança

Nesta semana, a Justiça Espanhola concedeu liberdade provisória sob fiança ao jogador Daniel Alves, acusado de estupro, na Espanha. No entanto, para o atleta deixar a prisão, foi estipulado o pagamento estimado em 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,45 milhões) para aguardar em liberdade a decisão final.

Inicialmente, circulou a informação de que o valor seria pago por Neymar da Silva, pai do jogador Neymar, que já o ajudou com 150 mil euros (R$ 800 mil) para o pagamento de uma multa que diminuiu o tempo de sua condenação. Entretanto, a família do craque da Seleção Brasileira foi detonada na internet pelo suposto pagamento da fiança.

Após a repercussão, o empresário veio a publico afirmar que, apesar de ter ajudado Daniel Alves num primeiro momento, agora, após a condenação, não irá mais se envolver neste caso. "Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que nesta quinta-feira (21) não nos compete mais", afirmou Neymar pai, negando as notícias veiculadas na imprensa internacional.

Apesar de muitas expectativas da família, o prazo para o pagamento da fiança foi expirado nesta quinta-feira (21). O valor da fiança não foi quitado e o jogador Daniel Alves permaneceu preso. Na internet, muitas pessoas estão questionando sobre a fortuna do atleta. O que aconteceu? Por que ele não consegue acesso às suas contas bancárias para bancar a própria fiança?

Disputa judicial com a ex-esposa

Atualmente, o patrimônio de Daniel Alves está avaliado em cerca de 60 milhões de euros (R$ 324 milhões). Contudo, o jogador está impedido de movimentar parte do seu dinheiro, devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana. O grande imbróglio é referente a um processo de pensão alimentícia de dois filhos.

Além dessa disputa judicial no Brasil, a fortuna do jogador que está na Espanha está bloqueada desde a acusação de estupro. Segundo a defesa de Daniel Alves, Inés Guardiola, o brasileiro tinha uma dívida de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) com o Ministério da Fazenda espanhol e duas contas no país, sendo uma com 50 mil euros (R$ 272 mil) e outra com saldo negativo de 20 mil euros (R$ 109 mil).