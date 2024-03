BBB 24: Lucas Buda trapaceia na prova do líder

Na madrugada desta sexta-feira (22), o nome de Lucas Buda virou um dos assuntos mais comentados na internet. Isso porque, o brother revelou para Pitel e Fernanda, no "BBB 24", que atrapalhou Alane Dias durante a prova do líder.



A prova foi dividida em duas partes. Na primeira fase, realizada em dupla, uma pessoa precisava encontrar cards dentro de uma piscina de bolinhas e sair correndo para entregar ao parceiro. Este que estava do outro lado da tela colocava os cards no local indicado e apertava o botão. Ao apertar o botão, liberava mais quatro cards e a pessoa precisava voltar e devolver para a pessoa que estava do outro lado.



Acontece que foi nesse momento da prova de escolher os cards que Lucas Buda afirmou que teria trapaceado. Essa última prova da Alane, o que eu fiz, eu pulei na piscina e fui chegando pra trás e o espaço dela foi diminuindo, eu estava dentro da raia dela e eu achei T3 Smart dela na raia dela. Aí eu peguei o T3 e fiquei. Então não tinha mais T3 smart na raia. Pensei assim: Se eu não conseguir ganhar, pelo menos ela eu vou eliminar", revelou.



Fernanda concordou com a atitude do brother e revelou que também trapacearia. "Eu também penso assim, eu posso não ganhar, mas o que eu puder para atrapalhar para o meu inimigo não ganhar", afirmou a sister.



Acontece que, nas redes sociais, internautas estão detonando Lucas Buda e questionando a produção do reality show sobre uma possível punição. "A produção tem que anular a prova porque Lucas pegou o card da Alane", disparou uma seguidora.

Lucas Henrique: "Eu achei o T3 Smart dela [Alane] na raia dela, aí eu peguei o T3 dela e fiquei, então não tinha mais T3 Smart na raia dela" ????#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MqqTrX7utj — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024