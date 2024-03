Chuvas no Rio: Eduardo Paes decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

Em razão do grande volume de chuvas no Rio de Janeiro, a prefeitura da cidade decretou ponto facultativo, nesta sexta-feira (22/3), como forma de prevenção. Publicada em edição especial do Diário Oficial do Município, a medida que visa diminuir a circulação de pessoas na capital vale para servidores de áreas administrativas não essenciais e escolas municipais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica "grande perigo" para todo o estado do Rio de Janeiro.

O prefeito Eduardo Paes orientou que a iniciativa também seja acatada pelas empresas privadas. “O ideal é que as escolas particulares não funcionem. As empresas que não tenham serviços essenciais também orientamos que parem. É ideal termos a cidade esvaziada”, destacou.

Previsão do tempo



O Sistema Alerta Rio informa que, até a tarde de hoje, a aproximação e a passagem de uma frente fria deixarão o tempo instável na capital. “A possibilidade é de pancadas de chuva moderada a muito forte acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte (até 75,9 km/h)”, aponta. Além disso, “as chuvas poderão passar de 40 mm por hora e 200mm em 24 horas”, alerta. A média de março, segundo a série histórica, é de 124,7mm.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Centro e Sul Fluminense podem obter eventos de alagamento, enxurradas, inundações dos córregos urbanos e possibilidade de ocorrência de deslizamentos em encostas urbanas e quedas de barreira às margens de rodovias.

Paes também recomendou evitar deslocamentos desnecessários e, se possível, ficar em casa ou locais seguros. “Vamos observar as próximas 48 horas, 72 horas. Mas vamos ficar atentos. A rua a gente limpa, bem material recupera depois, mas o importante é sair desse suposto momento de crise mais aguda, que possamos sair com vidas preservadas e que serviço público trabalhe de forma adequada”, pediu o prefeito.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica "grande perigo", para todo o estado do Rio de Janeiro, o sudeste de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo e o leste de São Paulo. Entre sexta-feira (22/3) e domingo (24/3), são esperados temporais para região, com índices de chuva superior ou maior que 100 mm/dia e ventos superiores a 100 km/h.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro