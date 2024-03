Vídeo flagra momento em que botijões de gás caem de caminhão e rolam por via

Câmera de segurança registra o momento em que dezenas de botijões descem pela rua Torquato Joaquim Rodrigues pela rua Paris, nesta sexta-feira (22/3) - (crédito: Reprodução ) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Botijões de gás rolaram em uma via pública após caírem de um caminhão. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/3), na rua Torquato Joaquim Rodrigues pela rua Paris, em Diadema, São Paulo. Não houve vítimas e nem explosão de botijão.

O acidente foi filmado por câmeras de segurança da rua. Nas imagens, é possível ver que o caminhão sobe na rua Torquato Joaquim Rodrigues. Em seguida, um carro branco segue o mesmo caminho.

Após isso, o veículo branco volta de ré fugindo dos botijões que descem pela rua e atingem os portões das casas e um muro. O acidente ocorreu após a cinta de amarração do caminhão romper, o que faz a carga cair na via.

De acordo com a prefeitura de Diadema, a via é proibida para caminhões. Confira o vídeo:



Confira a nota na íntegra:



A Secretaria de Mobilidade e Transportes de Diadema informa que no período da manhã de hoje (22) um caminhão transportando botijões de gás acessou a Rua Torquato Joaquim Rodrigues pela Rua Paris e, segundo relatos, a cinta de amarração rompeu e a carga caiu na via. Não houve vítimas nem explosão de botijão.



A via é de mão única de sentido (apenas sobe) e o trecho dela entre a rua Paris e rua Bebedouro é proibido para caminhões. Existem placas de proibição dos dois lados da via e o veículo foi autuado por transitar em local proibido. A carga foi recolhida e o caminhão retirado da via, que já está totalmente liberada.



A equipe de engenharia da Secretaria está analisando intervenções na via e na sinalização para coibir ainda mais o acesso de caminhões, que devem ser implementadas na próxima semana, além de reforçar a fiscalização de trânsito no local.