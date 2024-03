Lollapalooza: PM recupera 44 celulares e detém 11 suspeitos

A Polícia Militar de São Paulo prendeu 10 suspeitos e apreendeu um menor de idade durante o festival de música Lollapalooza, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, entre sexta-feira (22/3) e domingo (24). O saldo total da atuação dos oficiais foi de pelo menos 44 celulares roubados recuperados e devolvidos às vítimas.

Quatro detidos já eram procurados pela Justiça e outros seis foram presos em flagrante. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), o menor apreendido estava junto a outros três jovens enquanto oficiais realizavam patrulhamento pela avenida Interlagos, no entorno do autódromo, e fugiu ao ver o grupo de PMs. Ele foi detido ainda nos arredores do evento com 82 cartões bancários — a maioria com queixas de furto.

Reconhecimento facial

Os quatro suspeitos procurados pela Justiça foram identificados por meio do uso de câmeras de reconhecimento facial. O major Eduardo Fernandes, do Grupo de Tecnologia da informação da SSP/SP, afirmou que a tecnologia é própria da PM, e que um dos presos era foragido pelo crime de roubo e não retornou no prazo estipulado após uma saída temporária.

As imagens foram transmitidas em tempo real para os órgãos policiais e resultaram na emissão de alertas para os oficiais que realizaram as prisões.

Durante o festival, segundo dados da SSP/SP, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu 263 chamadas sobre furtos e roubos, 166 ocorrências a menos do que na edição do ano passado do festival, quando foram 429. Durante a edição de 2022, o 190 recebeu informações de 506 ocorrências.

Em torno de dois mil policiais, entre militares e civis, participaram da segurança do evento.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro