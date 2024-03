Um incêndio atingiu uma tenda de apoio do festival Lollapalooza na noite de quinta-feira (21/3), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O incidente ocorreu às vésperas do primeiro dia da edição de 2024 do festival, que inicia nesta sexta-feira (22/3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 23h30. Três equipes foram enviadas ao local para controlar as chamas. Segundo a organização do evento, as chamas foram controladas rapidamente e nenhuma outra área ou estrutura do festival foi afetada.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver as chamas consumindo a estrutura. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Os destaques do primeiro dia são: Blink-182 e Arcade Fire. Os brasileiros Marcelo D2, BaianaSystem, Luísa Sonza e Maneva também se apresentarão.

