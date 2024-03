Homem é preso ao cortar corda de segurança de funcionário que limpava prédio

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou um homem de 41 anos suspeito de tentar matar um trabalhador que estava limpando a fachada do seu edifício. O caso aconteceu no dia 14 de março, na Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde, em Curitiba.

A vítima estava presa por uma corda e realizava a limpeza da fachada na altura do 6º andar. Em determinado momento, o homem que mora na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda com um faca. O trabalhador não caiu devido a um dispositivo de segurança.

Raul Ferreira Pelegrin teve o nome divulgado pelo MP na segunda-feira (24/3), que denunciou o homem por homicídio tentado. A Justiça pode, ou não, aceitar a denúncia.

Após o corte, a polícia foi acionada. No local, os agentes precisaram arrombar a porta de um dos quartos do apartamento, onde Pelegrin foi encontrado e reconhecido pela vítima.

Na sacada do apartamento, de acordo com o MP, os policiais encontraram a faca usada no crime e um pedaço da corda cortada.

Uma testemunha afirmou à polícia que estava no telhado e viu Pelegrin afirmar que "estava de saco cheio". Ainda segundo a testemunha, ele "deu" 10 minutos para os prestadores de serviço "sumirem" do local.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, funcionários que realizavam a limpeza foram ameaçados pelo suspeito. "O mesmo havia dito que iria cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso não se retirassem", segundo o documento.

O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Ele está detido na Cadeia Pública de Curitiba.