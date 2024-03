A influenciadora digital Samara Mapoua, de 30 anos, foi presa na madrugada de terça-feira (26/3), na avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Samara foi detida por porte ilegal de arma de fogo, além dela, outras cinco pessoas também foram presas.



De acordo com informações da Polícia Militar, a influenciadora estava em um carro com cinco pessoas que desobedecem uma ordem de parada das autoridades do 22° Batalhão de Polícia Militar, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Eles fugiram pela Avenida Brasil em direção à Zona Oeste.

Os militares conseguiram alcançar Samara e o grupo de amigos encontrando uma pistola calibre 380 com numeração raspada e escondida embaixo de um dos bancos do veículo. Na delegacia, a influenciadora confessou que a arma era dela.



Samara passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (27/3) e a prisão foi convertida em preventiva pelo juiz. Nas redes sociais, o namorado da influencer disse que não pode esclarecer sobre o caso por questões jurídicas.