Jesus emociona passageiros em terminal de Goiânia; assista

Um vídeo viralizou nas redes sociais em que um ator, caracterizado como Jesus, emocionou passageiros que transitavam pelo terminal Padre Pelágio, em Goiânia. A ação foi feita no sábado (23/3) e faz parte do espetáculo Paixão de Cristo, realizado pela Arte e Graça Cia, neste ano, com o tema Experiência. A equipe contou com o apoio do governo de Goiás e da Prefeitura de Goiânia. Confira o vídeo abaixo:

O Correio conversou com o ator e a diretora do espetáculo, que contou sobre o objetivo e as reações das pessoas.



Jéssica Moraes, diretora do espetáculo, explicou sobre a ação. “Costumamos falar que nunca foi teatro, o objetivo é fazer com que o público viva uma experiência, consiga se conectar com a cena, com o sentimento de cada uma. Então, a ideia da ação foi fazer com que as pessoas pudessem parar a correria do dia a dia e olhassem para esse Cristo, para esse sacrifício de amor”, explica.



A diretora conta sobre como surgiu a ideia do local. “Nós queríamos um lugar que tivesse um fluxo grande de pessoas, mas não tínhamos o local definido. Estava um sábado chuvoso, então, tinha que ser um lugar coberto, tínhamos um contato e fez muito sentido ser no terminal. Queríamos um público simples, porque a ação era simples, mas nos surpreendeu muito”, contou.

Mesmo sem saber como seria a reação das pessoas, a ação foi bem sucedida e comoveu muitas pessoas que passavam por lá. “Todos que sentaram em frente a ele (o ator como Jesus) se conectaram muito profundamente, foi muito bonito, as pessoas se emocionaram, contaram histórias sobre a vida, fizeram pedidos, outras ficaram em silêncio, cada um reagiu de uma maneira”, relata Jéssica.



O espetáculo da Paixão de Cristo ocorre há mais de 25 anos, de acordo com a diretora já teve muitas trocas de padres e todos permaneceram com a tradição, inclusive na pandemia. “Temos esse objetivo através da arte, levar essa experiência para as pessoas”, diz.



O ator Geann Francesco, que interpretou Jesus, que segurava uma placa escrito "sente-se comigo", contou sobre a experiência e a reação de quem passava por lá. "Essa é a quarta vez que represento Jesus, dessa vez, foi de uma forma diferente, porque todo ano os textos mudam e as propostas também mudam. Nesta ação, foi a primeira vez, e eu me emocionei muito. As pessoas tinham olhares tão diferentes, tão profundos. Eu não tive nenhuma fala, era apenas pelo olhar mesmo, pelos gestos da mão, de fazer um carinho. Eu estava lá como ator e com a intenção de fazer as pessoas lembrarem de Jesus, para ter um momento com ele no meio da rotina e lembrar da fé", explica.



Geann ainda relata sobre a sensação que sentia a cada pessoa que sentava no banquinho. "Quando eu olhava cada um, eu sentia que tinha muito para falar, muitas não quiseram falar nada, mas só no olhar eu sentia que estava acontecendo uma conversa em silêncio. Eu tentei ao máximo só estar ali sendo um canal da ação”, conclui.



O espetáculo Paixão de Cristo ocorrerá nesta sexta-feira (29/3), às 19h, no estacionamento do Santuário Basílica Sagrada Família, em Goiânia. O evento é gratuito.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

