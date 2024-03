Um curto-circuito pode ter causado o incêndio que atingiu um prédio de 28 andares em construção no bairro da Torre, na zona Oeste de Recife, em Pernambuco, na noite dessa quinta-feira (28/3). Informação foi divulgada ao g1 pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho. Não houve vítimas.

Devido ao risco de queda, o Corpo de Bombeiros isolou um perímetro de cerca de 300 metros ao redor do Edifício Botanik, e moradores e comerciantes precisaram deixar o local. Até o momento não foi divulgado quantas pessoas precisaram deixar suas casas e lojas.

A construção, administrada pela Construtora Carrilho, fica na esquina entre as ruas Padre Anchieta e Real da Torre. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), publicou em seu perfil no X que estava na sede da prefeitura acompanhando a situação do incêndio junto com coordenadores das equipes.

Acionei o nosso o Centro de Operações do Recife (COP) para monitorar os efeitos causados por um incêndio em um prédio em construção na Torre. Nossas equipes, incluindo a Defesa Civil, atuam dando suporte aos Bombeiros para bloquear o acesso às ruas e áreas próximas do local. + — João Campos (@JoaoCampos) March 29, 2024