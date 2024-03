Raul Gil gera climão no SBT com anúncio de aposentadoria

Após ter contrato renovado com o SBT, Raul Gil parece não ter agradado a casa após fazer revelação importante sobre sua carreira, durante participação no programa do Luciano Huck. Durante gravação na emissora concorrente, o apresentador revelou que ainda este ano pretende se aposentar, e pegou todos de surpresa.

Segundo o jornalista Daniel Nascimento, o anúncio não foi bem recebido nos bastidores do SBT, onde um clima de mal estar se instalou. Isso porque parece que as filhas de Silvio Santos só souberam da aposentadoria através da concorrência. Elas não esperavam essa postura do apresentador.

A participação de Raul Gil no programa "Domingão com Huck", será exibida na Globo no próximo domingo (31). A decisão da aposentadoria veio após mais de sessenta anos de carreira do grande ídolo. "Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse um dos mais antigos apresentadores em atividade na televisão brasileira.

Contudo, apesar dos burburinhos, a assessoria do SBT informou que está tudo bem. “Não existe ninguém chateado no SBT. A direção da emissora vai respeitar o desejo de Raul Gil!”, informaram em nota. Agora é esperar para ver as cenas dos próximos capítulos.

Vale lembrar que o “Programa Raul Gil” foi rebaixado por baixa audiência. A atração deixou de ser exibida às 17h30 e assumiu o horário das 12h. O que se especula agora nos bastidores é que Daniela Beyruti, presidente do canal, estaria pensando em antecipar a decisão de Gil o quanto antes.